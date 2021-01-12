أخبار عاجلة

هزة ارتدادية بقوة 5 درجات في أعقاب زلزال اندونيسيا -
حدث ليلاً| "الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة.. وتراجع كبير في إصابات كورونا -
واشنطن توسع عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني -
لليوم الرابع.. البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا -
المكسيك تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونغرس يوم تنصيب بايدن -
إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف -
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير" -
​مناقشة 4 اتفاقيات.. ننشر أجندة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

اجتماع في القاهرة لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا من أجل تحريك عملية السلام

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تويتر يعيد فتح صفحة لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لـ كورونا بعد حجبه - تعليق يوري كوت

تويتر يعيد فتح صفحة لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لـ كورونا بعد حجبه - تعليق يوري كوت

محاكمة ترامب.. ما المنتظر بعد 20 يناير؟

محاكمة ترامب.. ما المنتظر بعد 20 يناير؟

الصين تكشف عن نموذج أولي لقطار ماجليف فائق السرعة

الصين تكشف عن نموذج أولي لقطار ماجليف فائق السرعة

ملفات محادثات سيرغي لافروف والأمير فيصل بن فرحان في موسكو في تعليق ماجد التركي

ملفات محادثات سيرغي لافروف والأمير فيصل بن فرحان في موسكو في تعليق ماجد التركي

شبكة عيون الإخبارية