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وصول 169 مسافرًا قادمين من الدوحة على متن رحلة الخطوط القطرية

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بعد استئناف الرحلات الجوية بين البلدين عقب توقف دام أكثر من 3 سنوات

وصول 169 مسافرًا قادمين من الدوحة على متن رحلة الخطوط القطرية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن وصول 169 مسافرًا قادمين من دولة قطر على متن رحلة الخطوط القطرية، بعد استئناف الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات.

وقالت هيئة الطيران المدني عبر حسابها في "تويتر": "‏استئناف الحركة الجوية بين المملكة ودولة قطر بوصول رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وعلى متنها 169 مسافرًا".

يأتي ذلك بعد جهود المصالحة الخليجية التي تمت خلال قمة العلا التاريخية، والتي تمت فيها الموافقة على فتح الأجواء والحدود الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر.

وصول 169 مسافرًا قادمين من الدوحة على متن رحلة الخطوط القطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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