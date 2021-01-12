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"البيت الأبيض" يحذِّر "" من إجراء يرغب به قبل الرحيل

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"البيت الأبيض" يحذِّر "ترامب" من إجراء يرغب به قبل الرحيل "البيت الأبيض" يحذِّر "" من إجراء يرغب به قبل الرحيل
عقب اقتحام أنصاره المقر التشريعي وتسبُّبهم في سقوط قتلى وجرحى

حذَّر مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، والمدعي العام الأمريكي السابق بيل بار، الرئيس دونالد من أنه لا يجب أن يعفو عن نفسه، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، ذكرت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة "سي إن إن" أن "بار" نقل هذا الموقف إلى ترامب قبل استقالته الشهر الماضي. وقال أحد المصادر: "لقد أثار الوضع في واشنطن قضايا داخل البيت الأبيض حتى فيما يتعلق بالعفو".

ومن المتوقع إصدار عفو إضافي من البيت الأبيض قبل مغادرة ترامب منصبه الأسبوع المقبل؛ إذ من المقرر تنصيب الرئيس الديمقراطي جو بايدن في العشرين من الشهر الجاري.

وأثار ترامب في الأسابيع الأخيرة فكرة العفو عن نفسه، وكذلك أفراد عائلته، وتحديدًا بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب دعوة أنصاره للتظاهر حول الكونغرس الأربعاء الماضي؛ الأمر الذي تطور إلى اشتباكات مع الشرطة، وانتهى باقتحام المقر التشريعي، وتسبب في سقوط قتلى وجرحى، واعتقال العشرات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع قال المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا للإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر": إن كبار المدعين العامين سيتبعون كل مسار تحقيق ممكن لتحديد أدوار الأشخاص في الهجوم، حتى لو تضمن ذلك التحقيق مع المسؤولين الحكوميين.

ويفكر مسؤولو البيت الأبيض أيضًا في كيفية تأثير التحقيق الفيدرالي على قرارات العفو الأخرى التي ناقشها ترامب، التي شملت محاميه الشخصي رودي غولياني الذي دعا إلى "المحاكمة عن طريق القتال" في حشد الأربعاء قبل اقتحام مبنى الكابيتول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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