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​​​برلماني يدعو لدعم المستشفيات ويطلق حملة "سلامتك - كمامتك"

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​​​برلماني يدعو لدعم المستشفيات ويطلق حملة "سلامتك - كمامتك" ​​​برلماني يدعو لدعم المستشفيات ويطلق حملة "سلامتك - كمامتك"

مصراوي Masrawy

12:34 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

(مصراوي):

قال المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب إن هناك ضرورة للمشاركة المجتمعية في التوعية بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة المستجد.

وشدد الشرقاوي، في بيان له اليوم الاثنين، على أهمية دور الأحزاب السياسية ورجال الأعمال ومنظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني في دعم توجهات الدولة لنشر الوعي بين المواطنين وتوفير مستلزمات الوقائية من الفيروس لغير القادرين.

كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة المساعدة في توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل بالمحافظة وباقي المحافظات الأخرى من أجل التخفيف من وطأة الجائحة.

وأعلن الشرقاوي، إطلاق مبادرة "سلامتك - كمامتك"، لتوزيع الكمامات الواقية على المترددين على البنوك ومكاتب البريد بالبحيرة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة مثال للمشاركة والتكاتف مع جهود الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، وفي إطار المشاركة المجتمعية ودعم مؤسسات الدولة، وتم توزيع الكمامات الواقية على المترددين على فرع بنك ناصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بمدينة دمنهور.

وأشار إلى أنه من المقرر إرسال كمامات لمستشفى دمنهور التعليمي ومستشفى الصدر من أجل دعم الفرق الطبية ليتمكنوا من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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