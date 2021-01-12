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"المعلمي" يستعرض العلاقات الثنائية مع ممثل جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة

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"المعلمي" يستعرض العلاقات الثنائية مع ممثل جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة "المعلمي" يستعرض العلاقات الثنائية مع ممثل جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة
بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بمختلف المجالات

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، الاثنين، بمقر وفد المملكة في نيويورك، الممثل الدائم لجمهورية جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة السفير جيري ماثيوز ماتجيلا.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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