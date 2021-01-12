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بعد اتهامه بالكذب.. نيابة دسوق تحقق مع مدعي الإصابة بالسرطان

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بعد اتهامه بالكذب.. نيابة دسوق تحقق مع مدعي الإصابة بالسرطان بعد اتهامه بالكذب.. نيابة دسوق تحقق مع مدعي الإصابة بالسرطان

مصراوي Masrawy

11:12 م الإثنين 11 يناير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

بدأت نيابة دسوق في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار يحي السقعان، تحقيقاتها مع الشاب محمد محمد قمصان (20 عامًا)، والذي اتهمه البعض بادعاء إصابته بمرض السرطان من أجل استعطاف المواطنين وجمع تبرعات مالية منهم..

كشفت التحقيقات المبدئية التي أجراها العقيد أحمد سكران رئيس فرع البحث الجنائي غرب كفرالشيخ، والرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، صحة ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من مجموعة يطلقون على أنفسهم محاربي السرطان، بادعاء المتهم المذكور إصابته بمرض السرطان بهدف جمع تبرعات مالية.

كانت مباحث مركز شرطة دسوق استدعت الشاب المذكور لمناقشته حول مقطع الفيديو الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينفي فيه ما جرى تدوينه ضده من مجموعة محاربي مرض السرطان، فيما تقدمت سيدتان ببلاغ ضده يتهمانه بانتحاله صفة مريض سرطان، ونشر أخبار كاذبة حول إصابته بالمرض.

اقرأ أيضًا: أمن كفرالشيخ يستدعي صاحب تريند "قمصان محارب السرطان"

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