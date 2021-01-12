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‏البنتاجون: سنواصل سحب جنودنا من أفغانستان

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‏البنتاجون: سنواصل سحب جنودنا من أفغانستان ‏البنتاجون: سنواصل سحب جنودنا من أفغانستان

مصراوي Masrawy

12:00 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

وكالات

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مساء الاثنين إن الجيش الأمريكي لم يوقف انسحاب قواته من أفغانستان رغم وجود تشريع جديد يحظر إجراء مزيد من التخفيضات دون أن ترسل وزارة الدفاع تقييمًا للمخاطر، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ومن المرجح أن يثير إجراء البنتاجون غضب المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين المعارضين لسحب القوات ويجدد المخاوف بشأن ازدراء إدارة المنتهية ولايتها للكونجرس، حتى في أيامه الأخيرة.

وقال أحد مساعدي الكونجرس، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "إذا استمروا في الانسحاب، فسيكون ذلك انتهاكًا للقانون".

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