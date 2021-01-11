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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 70 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 70 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 70 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع في موقع محاط بحاجز ترابي شرق مدينة الرياض يديره (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(2) من الجنسية البنجلاديشية، في مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.


ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 70 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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