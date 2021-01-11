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المؤبد لرجل قتل 3 أشخاص في هجوم إرهابي ببريطانيا في 2020

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المؤبد لرجل قتل 3 أشخاص في هجوم إرهابي ببريطانيا في 2020 المؤبد لرجل قتل 3 أشخاص في هجوم إرهابي ببريطانيا في 2020

مصراوي Masrawy

10:13 م الإثنين 11 يناير 2021

لندن - (د ب أ)

صدر اليوم الاثنين حكم بالسجن المؤبد بحق رجل اعترف بقتل ثلاثة أشخاص في حديقة بريطانية في يونيو 2020، حيث قال القاضي أنه هجوم له "صلة بالارهاب".

كان خيري سعد الله، دفع في نوفمبر الماضي بأنه غير مذنب أمام محكمة أولد بيلي في جريمة قتل جيمس فيرلونج، وديفيد ويلز، وريتشاي -بينيت.

كما دفع بأنه غير مذنب في ثلاث جرائم شروع في القتل عندما أصاب ستيفن يونح، ووباتريك إدواردز، ونيشيت نيسودان، أثناء الهجوم.

ورفض القاضي الادعاءات القائلة بأن خيري سعد الله كان يعاني من مرض عقلي وقت ارتكابه للحادث ، وذلك بعد فحصه من قبل خبراء الأمراض العقلية.

كما تلقى سعد الله حكمًا بالسجن لمدة 24 عامًا في كل جريمة شروع في القتل يقضيها في نفس الوقت.

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