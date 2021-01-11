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إحالة المتهمين بخطف أطفال المرج والتسول بهم للجنايات

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إحالة المتهمين بخطف أطفال المرج والتسول بهم للجنايات إحالة المتهمين بخطف أطفال المرج والتسول بهم للجنايات

مصراوي Masrawy

10:03 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

أحالت نيابة المرج، الإثنين، المتهمين بخطف الأطفال والتسول بهم في المرج، إلى محكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "نسمة. م"، "علياء. و"، "كريمة. م"، "موسي. م"، عثر بحوزتهم على 5 أطفال، أقروا باختطاف طفلين منهم أثناء لهوهم بأحد الشوارع، والعثور على 3 بالأسواق المزدحمة، كما أقر المتهمين باستغلالهم الأطفال في التسول بالإشارات والمترو وبيع المناديل للكسب والتربح منهم.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط ٤ أشخاص بحوزتهم مجموعة من الأطفال لاستغلالهم في التسول، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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