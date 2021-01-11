بنظام الفقاعة الطبية.. منتخب اليابان يجرى مرانه الأول لبطولة العالم لليد في برج العرب (صور)

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت صالة الألعاب الرياضية في مدينة برج العرب في الإسكندرية، اليوم الإثنين، منتخب اليابان لتنفيذ أول مران على ملعب الصالة المغطاة، استعدادًا لبطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه جرى استقبال لاعبي المنتخب الياباني لكرة اليد لتنفيذ مرانهم الأول بالصالة المغطاة ببرج العرب وسط تطبيق نظام "الفقاعة الطبية"، وإجراءات احترازية شديدة تطبق للمرة الأولى في العالم.

وأضافت الشريف، في تصريح صحفي اليوم، أن جميع الأجهزة المعنية تباشر مهامها في الإسكندرية لاستقبال أبطال العالم لكرة اليد من خلال المنتخبات التي ستخوض مباريات الدور الأول للبطولة في برج العرب، لافتةً إلى تجهيز وتزيين الهيئات الرياضية والشبابية بأعلام الدول الثمانية المشاركة بمنافسات المجموعة وهي "كرواتيا، قطر، أنجولا، اليابان، سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبية، روسيا".

وتبطق مصر نظام "الفقاعة الطبية" في بطولة العالم لليد، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المشاركين في الحدث، وتأمينهم من أي اختلاط خلال فترة البطولة لتجنب العدوى، وتشمل عمل مسحة طبية كل 72 ساعة.

ومن المقرر أن يتواجد داخل "الفقاعة الطبية"، والتي تشبه الحجر الصحي، كافة المشاركين في البطولة من منتخبات وحكام وإعلاميين وعاملين الفنادق والسائقين، حيث سيتم تخصيص حافلات مخصصة لنقل الوفود من المطار إلى الفندق إلى الملعب وانتهاءً بالتوجه إلى المطار فور انتهاء البطولة.​