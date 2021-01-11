حاور مبارك و5 وزراء داخلية.. 13 معلومة عن مفيد فوزي بعد إصابته بكورونا

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلنت الإعلامية حنان مفيد فوزي، استقرار حالة والدها بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أنه أجرى مسحة تأكد من خلالها إصابته بالفيروس منذ أسبوعين، حيث أن حالته مستقره نوعًا ما، وأنه ملتزم بالبروتوكول العلاجي الذي نصحه به الطبيب المعالج.

في التقرير التالي يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن الإعلامي الكبير..

1- ولد في 19 يونيو عام 1933 م، بمحافظة بني سويف.

2- شجعته والدته السيدة مريم فرج وكانت ربة منزل على تنمية موهبته الصحفية منذ الصغر.

3- تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959م.

4- تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968م، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.

5- أثرى عالم الصحافة والتلفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية.

6- أول من قدم فكرة "تلفزة الصحافة" أو "تصحيف التلفزيون" والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التلفزيونية على شاشة التلفزيون.

7- تتلمذ على يد الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين في بداية مشواره الصحفي بمجلة "صباح الخير".

8- عمل بالعديد من المجلات والصحف الكبرى من أهمها، مجلة الإذاعة والتلفزيون، أخبار اليوم، روز اليوسف، صباح الخير، المصري اليوم، العالم اليوم، وغيرها.

9- ساهم في إعداد الكثير من البرامج الإذاعية أهمها: "فوازير رمضان" مع آمال فهمي لمدة 10 سنوات، "أوافق.. أمتنع" تقديم سناء منصور، "فنجان شاي" تقديم سامية صادق، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، منها: "ضيف في ليلة صيف"، "خواطر على الهوا" في برنامج ألوان مع مديحه نجيب، "أين هم الآن"، "نجوم الشر".

10- تميز بالعديد من الحوارات السياسية التي أجراها ومن أهمها حواره مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 4 مرات.

11- يعد من المحاورين القلائل الذين أجروا حوارات مع جميع وزراء الداخلية بداية من: حسن أبو باشا، وأحمد رشدي، وزكي بدر، حسن الألفي، وحتى حبيب العادلي، والعديد من رؤساء الوزارات في مصر، أهمهم: عاطف عبيد، كمال حسن علي، وعلي لطفي، وكمال الجنزوري، وأحمد نظيف.

12- اقترن اسمه ببرنامج "حديث المدينة" الذي بدأه في 13 مارس عام 1998م بترشيح من صفوت الشريف وزير الإعلام آنذاك، وكان ذلك لمواكبة فكرة برنامج ناجح في لندن بعنوان "Talk of the town"، ويعد برنامج "حديث المدينة" من أوائل البرامج التي خرجت فيها كاميرات التليفزيون إلى الشارع المصري.

13- أصدر الكثير من الكتب ومن أهمها: "كندا حلم المهاجرين"، "جواز سفر إنسان.. رحلات صحفية"، "نادية عابد.. مجموعة مقالات"، "حوار مع سعاد الصباح"، "أطول قصيدة اعتراف مع نزار قباني"، "هيكل الآخر"، "أسماء لامعة"، "رومانسيات في زمن الجفاف"، "صديقي الموعود بالعذاب والنجاح.. عن قصة حياة العندليب"، "الغالي بطرس غالي"، "كلام مفيد"، "هؤلاء حاورتهم"، "نصيبي من الحياة.. مذكرات" عام 2013م.