​تقسيم النواب وإجراءات احترازية.. تفاصيل أول جلسة للبرلمان في الفصل التشريعي الجديد

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تجري الأمانة العامة لمجلس النواب إجراءات مكثفة استعدادًا لعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، غدًا الثلاثاء، بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

البرلمان يتزين

وشهدت أروقة المجلس أعمال تجديدات في القاعة الرئيسية ومختلف القاعات والطرقات والمداخل والفناء والحدائق المحيطة به، تمهيدًا لاستقبال النواب الجدد غدًا.

وتستعد الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، بخطة كاملة لعقد الجلسة الافتتاحية وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويرصد (مصراوي) أبرز تفاصيل خطة أمانة المجلس لعقد الجلسة الافتتاحية غدًا كالتالي:

رئاسة الجلسة

تنطلق الجلسة الافتتاحية برئاسة الكاتبة فريدة الشوباشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنًا ويساعدها النائبين أبانوب عزت وفاطمة سليم الأصغر سنًا.

تقسم إجراءات أداء النواب اليمين الدستورية، على مرحلتين، يبدأ نواب الفردي ثم نواب القائمة، لتقليل العدد الموجود في القاعة لاسيما وأن اليمين يتم أدائه فرديًا.

ونصت المادة 104 من الدستور على أنه يشترط أن يؤدي العضو اليمين أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله.

ونص اليمين: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، واحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

تقسيم القاعة

تقسم القاعة الرئيسية وفق 3 مستويات حيث أنه في الإجمالي تستوعب نحو 610 مقاعد، وبالتالي يكون هناك مسافات بين النواب في كل مرحلة.

يبدأ نواب الفردي في أداء اليمين الدستورية في الحادية عشر صباح الثلاثاء، ليدخل بعدهم نواب القائمة لحلف اليمين في الساعة الثانية ظهرًا.

قاعة ضخمة

وأكد الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة في أتم الاستعداد للجلسة الإجرائية، مضيفًا أنه تم إقامة قاعة كبيرة للانتظار في حرم المجلس متصل بها شاشة موصولة بالقاعة التي يتواجد فيها النواب في أوقات التناوب.

انتخابات الرئيس

عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة بحضور نواب الفردي والقائمة، ويصعد الرئيس المنتخب على المنصة بدلًا من رئيس الجلسة الكاتبة فريدة الشوباشي، بعدها يتم الدعوة لانتخاب الوكيلين.

إجراءات كورونا

تم التأكيد على النواب بالالتزام بالتدابير الإجرائية من ارتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات.

تنبيه للنواب

التنبيه على النواب بعدم اصطحاب مرافقين، وفي حالة وجود سائقين يرجى عدم التواجد معهم على مدار اليوم، حيث يتم التوصيل والمغادرة.

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