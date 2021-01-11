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​رئيس "العدادات الذكية" بجنوب القاهرة للكهرباء: نسعى لإحداث تغيير جذري في طريقة العمل

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​رئيس "العدادات الذكية" بجنوب القاهرة للكهرباء: نسعى لإحداث تغيير جذري في طريقة العمل ​رئيس "العدادات الذكية" بجنوب القاهرة للكهرباء: نسعى لإحداث تغيير جذري في طريقة العمل

مصراوي Masrawy

09:47 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:


قال الدكتور أحمد عبدالدايم مدير خدمات العدادت الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تماشيًا مع اتجاهات تسعى وزارة الكهرباء لإحداث تحول جذري في طريقة العمل بما يمكن القطاع من تحقيق أهدافه واستراتيجياته على النحو الأمثل.

وأوضح عبدالدايم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن تحويل القطاع إلى قطاع مترابط رقميًا يجعله قادرًا على توفير الدعم الكامل لصانعي القرار نحو تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين جميع شركات القطاع المختلفة، بشكل يضمن تقديم كافة الخدمات الذكية بصورة لا تقل جودة عن ما هو مطبق بالدول المتقدمة.

وأشار إلى أن في هذا الإطار من المشروعات القومية التي تستهدف تعظيم قدرات الدولة ينبغي علينا جميعًا المشاركة الفعالة كل في تخصصه مؤكدًا الاعتماد بشكل أساسي على عدة محاور أهمها التقنيات التكنولوجية الحديثة، جودة وصحة البيانات، وكفاءة اختيار العنصر البشري.

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