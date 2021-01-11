انفجار يستهدف عربات عسكرية في عدن باليمن

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مصراوي Masrawy

وكالات

وقع انفجار مساء اليوم الاثنين، في محافظة عدن اليمنية، استهدف عربات عسكرية، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي: "الأجهزة الأمنية في عدن لن تتهاون على الإطلاق مع من تسول لهم أنفسهم بزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة عدن لتحقيق أهداف بائسة تسعى من ورائها إلى إظهار عدن بأنها مدينة غير آمنة، ووضع العقبات والعراقيل أمام الحكومة الجديدة وتنفيذ اتفاق الرياض".

وأضاف: "كل هذه المؤامرات قد فشلت سابقا وستفشل الآن ولن تحقق أهدافها بتعاون أبناء هذه المدينة الباسلة مع رجال الأمن، الذين الحقوا الهزائم بالجماعات الإرهابية في عز قوتها".