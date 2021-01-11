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انفجار يستهدف عربات عسكرية في عدن باليمن

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انفجار يستهدف عربات عسكرية في عدن باليمن انفجار يستهدف عربات عسكرية في عدن باليمن

مصراوي Masrawy

10:08 م الإثنين 11 يناير 2021

وكالات

وقع انفجار مساء اليوم الاثنين، في محافظة عدن اليمنية، استهدف عربات عسكرية، حسبما ذكرت " اليوم".

وقال مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي: "الأجهزة الأمنية في عدن لن تتهاون على الإطلاق مع من تسول لهم أنفسهم بزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة عدن لتحقيق أهداف بائسة تسعى من ورائها إلى إظهار عدن بأنها مدينة غير آمنة، ووضع العقبات والعراقيل أمام الجديدة وتنفيذ اتفاق الرياض".

وأضاف: "كل هذه المؤامرات قد فشلت سابقا وستفشل الآن ولن تحقق أهدافها بتعاون أبناء هذه المدينة الباسلة مع رجال الأمن، الذين الحقوا الهزائم بالجماعات الإرهابية في عز قوتها".

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