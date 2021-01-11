لمخالفة إجراءات كورونا.. 44 ألف جنيه غرامات لمنشآت وأشخاص بالإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية، اليوم الإثنين، تطبيق الغرامات الفورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

استهدفت الحملات التأكد من ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي والمحال التجارية.

وأسفرت الحملات عن تحصيل غرامات مالية قدرها 44 ألف جنيه،من المواطنين والمحلات المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بنطاق أحياء أول وثان المنتزه.

وجرى خلال الحملات تحرير عدد ٩ غرامات فورية منطقة مينا البصل بنطاق حي غرب، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة كما جرى غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كما جرى غلق وتشميع 5 محال للألعاب الإلكترونية بشارع الطيار محمود شكري بمنطقة سموحة، وتغريم 3 مقاهي فوريًا لمخالفة تلك الإجراءات.​