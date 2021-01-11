مقتل طفل على يد شقيقته بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

لقي طفل مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر سددتها له شقيقته؛ في مشاجرة بينهما داخل منزل الأسرة، بالحي العاشر دائرة ثانٍ العاشر من رمضان في الشرقية.

تلقى مدير الأمن اللواء إبراهيم عبدالغفار إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بالحادث إذ تبين من التحريات نشوب مشادة بين طفلة (17 عامًا)، وشقيقها الأصغر (15 عامًا)، بينما تطور الأمر إلى مشاجرة وتدافع بينهما انتهت بأن استلت الطفلة سكينًا وطعنت به شقيقها.

جرى ضبط الطفلة والسلاح المستخدم، وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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