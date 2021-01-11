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محادثات جزائرية فرنسية للتحضير للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين

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محادثات جزائرية فرنسية للتحضير للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين محادثات جزائرية فرنسية للتحضير للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين

مصراوي Masrawy

09:44 م الإثنين 11 يناير 2021

الجزائر - (د ب أ)

بحث رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع نظيره الفرنسي جون كاستيكس، التحضيرات الجارية للدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية- الفرنسية، والتي من المقرر انعقادها قريبا في الجزائر.

وأكد الطرقان خلال المحادثة الهاتفية: "على ضرورة جعل هذا الاستحقاق الهام لحظة فارقة في توطيد وإثراء وتنويع التعاون بين البلدين"، وذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى الجزائرية.

وذكر البيان أن الطرفين ناقشا "المسائل المتعلقة بالسياق الصحي العالمي الناجم عن انتشار وباء ".

كما اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات الثنائية حول جميع جوانب التعاون الجزائري-الفرنسي.

و جدد الطرفان، في هذا الصدد، حرصهما الشديد على العمل من أجل بناء شراكة استثنائية، وفقًا لتطلعات الجانبين، من شأنها تعزيز التعاون الجزائري-الفرنسي بما يخدم مصلحة البلدين، خاصة من حيث الاستثمار و نقل التكنولوجيا.

وأوضح البيان أن جراد وكاستيكس أعربا بهذه المناسبة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية التي يميزها انتظام التبادلات على أعلى مستوى والتشاور الدائم حول آفاق التعاون الجزائري- الفرنسي في مختلف المجالات.

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