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الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في محافظة الضالع

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الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في محافظة الضالع الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في محافظة الضالع

مصراوي Masrawy

09:40 م الإثنين 11 يناير 2021

اليمن - (أ ش أ)

أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة استطلاعية فوق منطقة الجبارة بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش في اللواء ٨٣ مدفعية أسقطت ظهر اليوم طائرة مسيرة نوع "درون" إيرانية حديثة الصنع، كانت تحلق فوق منطقة الجبارة بمريس، مضيفا أن الطائرة تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وأُسقطت قبل أن تصل إلى مواقع الجيش في مريس.

يذكر أن ميليشيا الحوثي تواصل استخدام الطائرات المسيرة المفخخة في استهداف الأحياء والمناطق السكنية في مريس شمالي الضالع، إضافة للقصف العشوائي المتواصل على مناطق آهلة بالسكان.

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