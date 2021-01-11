سجال على صورة "رأس السنة" بين جنبلاط وصحيفة لبنانية (شاهد)

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جي بي سي نيوز :- شب سجال بين زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، وصحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، على صورة نشرها الأول ليلة رأس السنة الميلادية.

والخميس، نشر جنبلاط صورة حديثة لشبه مدرج للطائرات في بلدة بعذران الشوفية، مذيلة بنسخة معدلة من شعار شهير للراحل كمال جنبلاط: "لسنا وحدنا في هذا العالم. المهم هو الصمود" ، وفق "عربي21" .

وعلق جنبلاط على اتهام الصحيفة له بتذكير اللبنانيين بلبنان المنقسم، قائلا عبر حسابه على "توتر": "نصيحة اتركوا الطبيعة بعيدا عن الدس المؤامراتي والمخابراتي الذي خرب العقل العربي".

وصباح الثلاثاء، نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية مقالا غير مذيل بتوقيع تحت عنوان "كانتون جنبلاط المتخيل: بعذران حتما"، استند فيه كاتب المقال إلى صورة جنبلاط الخاصة بمدرج طائرات قديم في بلدة بعذران الشوفية غير البعيدة عن دارة زعيم المختارة، لتتهمه بتذكير اللبنانيين بلبنان المنقسم بين "الإدارة المدنية" التي كان يديرها الحزب الاشتراكي في الجبل في خلال الحرب الأهلية و"حالات حتما"، وهو مشروع المطار الذي كانت تنوي القوات اللبنانية إنشاءه في منطقة حالات في جبيل.

وعلقت الصحيفة على العبارة التي استخدمها جنبلاط مع الصورة، قائلة إنه نفس الشعار الذي استخدمه في العام 2004 بعد صدور القرار 1559 الخاص بانسحاب القوات السورية من لبنان وسحب السلاح غير الشرعي.

وكتب جنبلاط على تويتر قائلا: "قرأت تحليل جريدة الأخبار ذات المخيلة الواسعة حول لجوئي الى المشي في القرية الجميلة والتاريخية بعذران، حيث أقيم في أيام الحرب مدرج صغير لم يستخدم، وبقي منذ ذلك الحين مقصدا للناس للمشي وتنشق الهواء النقي. نصيحة، اتركوا الطبيعة بعيدا عن الدس المؤامراتي والمخابراتي الذي خرب العقل العربي".