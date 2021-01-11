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تاج الدين يكشف سبب إيجابية مسحة كورونا أكثر من مرة للمريض نفسه ()

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تاج الدين يكشف سبب إيجابية مسحة كورونا أكثر من مرة للمريض نفسه (فيديو) تاج الدين يكشف سبب إيجابية مسحة كورونا أكثر من مرة للمريض نفسه ()

مصراوي Masrawy

08:28 م الإثنين 11 يناير 2021

(مصراوي):

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، سلبية نتيجة مسحة الفنانين يسرا وخالد سليم، موضحًا أن الإعلامي وائل الإبراشي مازال في المستشفى والحالة تحتاج لبعض الوقت.

وقال تاج الدين في تصريحات للإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث، عن سبب ظهور نتيجة المسحة إيجابية أكثر من مرة، إن الفيروس قد يكون مات لكن بقاياه مازالت موجودة في الجهاز التنفسي.

وأوضح أن كل الجهات العلمية أكدت أن اللقاح يقلل من نسب الإصابة بالفيروس، مضيفًا أن هناك جدول زمني للقاحات، حيث بدأت وزارة الصحة في إعداد برامج ومراكز لإعطاء اللقاحات، والأولويات للفرق الطبية وكبار السن والمرضى ذو الأمراض المزمنة.

وأشار، إلى أن لا يوجد جهة أو مؤسسة واحدة أو دولة واحدة تستطيع إنتاج كمية لقاحات للعدد المستهدف على مستوى العالم والمصادر ستكون متعددة.

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مصراوي Masrawy

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