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بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش

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قالت إن العمل الإنساني واجب على كل فرد وخصوصاً نحن منسوبي الصحة

بسبب

تمكنت ممرضة سعودية، اليوم الاثنين، من إنقاذ طفلتين من الغرق على شاطئ محافظة بيش بمنطقة جازان الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، تعود قصة الطفلتين بسملة (6) أعوام ودعاء (5) أعوام من الجنسية المصرية حينما لعبتا على شاطئ بيش، وأثناء لعب الطفلتين ابتعدت لعبتهما عنهما داخل المياه العميقة وسط غياب والديهما لتسحبهما أمواج البحر للداخل، وفي تلك الأثناء وبينما كانت الممرضة أسرار إبراهيم أبو راسين تقوم بتوثيق رحلتها للبحر برفقة عائلتها عبر منصة السناب شات التقطت الطفلتين وهما تصارعان الأمواج.

وعلى الفور اتجهت لهما وأمسكت بهما واستعادتهما بمعاونة رجلين لحقا بها للشاطئ، وتم بعد ذلك عمل الإسعافات الأولية لهما حتى تم استعادة التنفس ولله الحمد، ليتم بعد ذلك نقلهما بسيارة الإسعاف لمستشفى مسلية بمحافظة بيش لإجراء الفحوصات اللازمة.

من جهتها، أوضحت الممرضة أسرار أبو راسين لصحيفة الرؤية الدولية بالقول: الحمد لله على أن الله سخرني في إنقاذ حياة طفلتين من الغرق جاء ذلك إحساسي بالمسؤولية اتجاههما كوني أماً لطفلة في سن السنتين، وشعوري في إنقاذها لا يوصف وزادني رضى عما قمت به مما دفعني لزيارتهما في منزلهما الجمعة الماضية والاحتفال بهما مع والدهما ووالدتهما.

وأضافت "أبوراسين": العمل الإنساني واجب على كل فرد في المجتمع لاسيما ونحن من منسوبي وزارة الصحة، مهمتنا تقديم المساعدة لمن يحتاجها وفي كل الأوقات سواء لكبار السن أو لصغار السن.

ومن ناحيته، قال المهندس محمد شعبان والد الطفلتين "بسملة وغادة" إن الله ستر ولطف عليهما من الغرق وهذا يعود بفضل من الله ثم بفضل المنقذة أسرار التي قامت بعمل بطولي ندين لها بالفضل العظيم على ما قامت به والشكر لها على ذلك وهذا شيء بسيط في حقها جزاها الله خير الجزاء.

بدورها أكدت والدة الطفلتين "بسملة وغادة" بأن ما قامت به أسرار مضرب مثل مشيرة إلى دورها البطولي الذي ساهم في إنقاذ طفلتيها من موت محقق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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