9 أنواع.. أطعمة ومشروبات عليك تجنبها بعد الإصابة بنوبة قلبية

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مع الحفاظ على النظام الصحي والتقليل من الدهون المشبّعة والصوديوم

النظام الغذائي الصحي للقلب هو أحد أفضل الطرق للحفاظ على الجسم في حالة جيدة ومنع النوبات القلبية في المستقبل، لذلك وبشكل عام، يجب التقليل من تناول الدهون المشبّعة، والسكر، والصوديوم.

ووفق ما نقلته اليوم شبكة "سي إن إن" الأمريكية، هناك قائمة بأهم الأطعمة التي يجب تجنبها بعد الإصابة بنوبة قلبية، وهي:

1. الأطعمة المقلية

تؤدي الدهون المشبعة والمتحوّلة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذلك فإن خفض نسبة الكوليسترول بعد الإصابة بنوبة قلبية من بين أحد أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة بها في المستقبل.

2. النقانق واللحوم المصنّعة

هذه الأطعمة محمّلة بالصوديوم والنترات، ما يتسبّب في رفع ضغط الدم ويزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى.

3. المخبوزات السكرية

تحتوي الحلويات المصنّعة على الصوديوم، لذلك يجب استبدالها بالفاكهة الطازجة، أو تجهيزها في المنزل.

4. المكسرات والوجبات الخفيفة المملحة

يجب استبدال المكسرات المملحة بغير المملحة منخفضة الصوديوم والغنية بالدهون المفيدة.

5. شوكولاتة بالحليب

تحتوي شوكولاتة الحليب على مواد صلبة من السكر والدهون، بينما الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة والفلافونويد، التي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتقلل الالتهاب.

6. الصلصات والتوابل الكريمية

تحتوي الصلصات على السكر الذي يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم.

7. الصودا

يمكن أن ترفع المشروبات الغازية المليئة بالسكر مستويات السكر في الدم وتزيد من الضغط على جدران الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

8. اللحوم الحمراء الدهنية

غالباً ما تكون اللحوم الحمراء غنية بالدهون الزائدة التي قد تزيد نسبة الكوليسترول في الدم.

9. الإكثار من الكحول

يمكن للكحول الضغط على الشرايين عن طريق رفع الضغط والسكر في الدم.النظام الغذائي الصحي للقلب