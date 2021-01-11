دون جراحة.. زراعة صمام أورطي بنجاح عبر تقنية "TAVI" بمستشفى سليمان الحبيب

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بتخدير موضعي.. في عملية نادرة أُجريت لمريض "ستيني" عانى تضيقاً شديداً بالصمام

نجح فريق القسطرة القلبية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في تركيب صمام جديد عن طريق القسطرة دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي، في عملية نادرة أُجريت لمريض "ستيني" عانى تضيقاً شديداً بالصمام الأورطي.

وقال د. مبارك الغامدي المدير الطبي للمستشفى، إن المريض أُسعف إلى المستشفى بعد إصابته بحالة إغماء صاحبه انخفاض حاد في ضغط الدم، وأُدخل إثر ذلك العناية المركزة مباشرة، حيث تلقى الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم أُجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية الدقيقة، التي بيّنت إصابته بتضيق شديد في الصمام الأورطي، إضافة إلى أنه كان يعاني أعراضاً صحية أخرى منها سرطان البروستات، الذي كان يُعالج منه.

وأخضع الفريق الطبي برئاسة استشاري القسطرة القلبية المتقدمة بالمستشفى، ملف الحالة، لدراسة متعمّقة، وتمّ اتخاذ قرار تركيب صمام جديد كخيار علاجي مناسب، إذ تمّ عمل الاجراءات اللازمة بشكل عاجل لإنقاذ حياة المريض.. ومن ثم قام الفريق الطبي بإجراء العملية بنجاح كبير حيث تمّت زراعة صمام من نوع "Edwards" عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "TAVI" دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي، واستمرت العملية نحو ساعة واحدة، وتمّت إعادة إغلاق مدخل القسطرة في منطقة الفخذ دون الحاجة إلى جراحة أوعية دموية باستخدام جهاز "proglide".

وأضاف الدكتور الغامدي، أن المريض خرج من غرفة القسطرة عقب العملية في كامل وعيه، ولله الحمد، وبقى بالعناية المركزة لمدة يومين قبل أن ينقل إلى غرفة تنويم عادية لمدة "4" أيام، أمضاها محاطاً بعناية طبية حثيثة، ثم خرج من المستشفى إلى منزله بعد استعادته كامل صحته.

وتعد تقنية "TAVI" أحدث وأفضل ما توصل إليه العلم الحديث في تقنيات تغيير صمامات القلب دون جراحة، كما أنه من المعلوم أن صمامات "Edwards" هي الأفضل على الإطلاق وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الصمامات بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة، وتم اختيار مركز القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي من قِبل الجهة المنتجة للصمام لإجراء هذه العملية لما يمتلكه من إمكانات متطورة وكوادر طبية عالية التأهيل والخبرة، ويناسب هذا النوع من العمليات المرضى الذين تجاوزوا الستين ولديهم مشكلات في أحد صمامات القلب، نظراً لقلة مضاعفاتها وأعراضها الجانبية مقارنة بالعمليات التقليدية.

ويعد نجاح هذه العملية النوعية النادرة امتداداً للإنجازات اللافتة التي ظل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يحققها منذ تشغيله، وتوّج المستشفى مسيرته المتميزة بالحصول على الكثير من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية، حيث حصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات "JCI"، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI"، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض "CAP"، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى "PLANETREE"، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.مستشفى الدكتور سليمان الحبيب