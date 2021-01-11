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#مشروع_ذا_لاين.. آن الأوان لنعيد تعريف مفهوم المعيشة

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#مشروع_ذا_لاين.. آن الأوان لنعيد تعريف مفهوم المعيشة #مشروع_ذا_لاين.. آن الأوان لنعيد تعريف مفهوم المعيشة
نيوم: المدن الحديثة تعاني التلوث وتضج بالازدحام وتأثيرها سلبي

#مشروع_ذا_لاين.. آن الأوان لنعيد تعريف مفهوم المعيشة

واصل حساب مشروع نيوم على تويتر تغريداته حول #مشروع_ذا_لاين؛ مؤكدًا في آخر تغريداته صباح اليوم، أن المدن الحديثة تعاني من التلوث وتضج بالازدحام؛ بما يؤثر سلبًا على حياتنا.

وأضاف حساب نيوم: آن الأوان لنعيد تعريف مفهوم المعيشة، وأن يكون التطوير الحضري مُنصبًّا على خدمة الإنسان وبيئته.. مرحبًا بالمستقبل الجديد وأهلًا بـ"ذا لاين".

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، قد أعلن أمس، إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يُعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام.. وتأتي استجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.نيوم ذا لاين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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