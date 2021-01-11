"ماتخسرش شقتك".. كيف تتعامل مع مندوب استعلام شقق الإسكان؟ (سؤال وجواب)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، التعامل مع ملفات حاجزي الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، والذي سبق لهم التقديم والحجز عام 2018، حيث كانت البداية بمدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان، وبدأ الاستعلام عن 7460 حاجزًا، ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن باقي الحاجزين تباعًا، طبقًا لجاهزية الوحدات.

كما بدء الاستعلام أيضًا عن المحولين من الإعلان الثامن والتاسع ضمن الإسكان الاجتماعي إلى الإعلان العاشر من نفس المشروع، ومنذ إعلان التعامل على ملفات الحاجزين، ويتساءل بعضهم عن طريقة التعامل مع مندوب الاستعلام وما هي الأوراق التي يتم تقديمها؟، وكيفية التصرف حال التعرض لتغير البيانات بحيث لا يتم رفض الطلب؟.

1- ما هي مهمة وظيفة الاستعلام على المتقدمين لحجز شقق الإسكان؟

وظيفة مندوب الاستعلام هي التأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل الحاجز، خاصة بيانات العمل والإقامة والحالة الاجتماعية، وبعد اتمام الاستعلام يتم تسليم تقرير بحالة المتقدم وهل هو مخالف لشروط الإسكان الاجتماعي أم يتوافق معها.

2- ماذا لو تم تغيير رقم الون قبل إجراء الاستعلام؟

لابد من التواصل مع خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي لتغيير رقم الهاتف المسجل، لأن مندوب الاستعلام يعتمد على رقم الهاتف كوسيلة أساسية في التواصل مع العملاء، ويتيح الصندوق أرقام: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

3- هل يتم تقديم أي أوراق جديدة؟

في حال تغيير أي من البيانات وقت التقديم يتم إرفاق الأوراق الجديدة التي تثبت صحة هذه البيانات، مثل تغيير معدل الدخل، أو أصبح المتقدم متزوج بعد أن كان أعزب فيتم تقديم قسيمة الزواج، وتطبيق ذلك على أي معلومة تغيرت.



4- هل يأتي مندوب آخر لمكان العمل؟

من الممكن أن يأتي مندوب إلى محل السكن ومحل العمل أيضًا للتأكد من تواجد المتقدم في هذه الوظيفة، لكن الجزء الأساسي في الاستعلام الميداني هو تواجد المتقدم في محل الإقامة.

5- هل مندوب الاستعلام لديه القدرة على إلغاء تخصيص الوحدة؟

وفقًا لوزارة الإسكان مندوب الاستعلام هو موظف لديه مهمة واحدة وهي التأكد من صحة البيانات وإرفاق تقرير بها، ولا يمكن أن يتسبب في استبعاد المتقدمين دون وجه حق، كما يحق لأي متقدم تقديم طلب تظلم على نتيجة الاستعلام.

6- ماذا لو تأخر الاستعلام عن بعض الحاجزين؟

الحاجزين الذين تأخر الاستعلام عنهم لابد من التواصل مع الصندوق لمعرفه موقفهم بعد الموافقة عليهمن حيث يختلف من حاجز لآخر ومن مدينة لأخرى.

7- ماذا بعد انتهاء الاستعلام؟

بعد انتهاء الاستعلام ينتظر حاجز الوحدة السكنية اتصالًا من صندوق التمويل العقاري به، والبنك الذي سينهي إجراءات التعاقد فيه لاستلام الشقة ويستغرق هذا الإجراء حوالي شهرين تقريبا.



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