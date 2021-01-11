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إصابة المتحدث باسم الرئيس المكسيكي بفيروس كورونا المستجد

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إصابة المتحدث باسم الرئيس المكسيكي بفيروس كورونا المستجد إصابة المتحدث باسم الرئيس المكسيكي بفيروس كورونا المستجد

مصراوي Masrawy

08:34 ص الإثنين 11 يناير 2021

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلن المتحدث باسم الرئيس المكسيكي خيسوس راميريز كويفاس ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في تغريدة له على الموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وقال كويفاس -حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- إنه بصحة جيدة وسيعمل من المنزل باتباع جميع البروتوكولات الصحية.
يشار إلى أن المكسيك قد سجلت أكثر من 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم ما لا يقل عن 133 ألفا و204 حالات وفاة، وذلك وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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