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برودة وحرارة أقل من المعدل.. الأرصاد تجيب: هل تأخر فصل الشتاء؟

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برودة وحرارة أقل من المعدل.. الأرصاد تجيب: هل تأخر فصل الشتاء؟ برودة وحرارة أقل من المعدل.. الأرصاد تجيب: هل تأخر فصل الشتاء؟

مصراوي Masrawy

07:30 ص الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدء جغرافيا يوم 21 ديسمبر لكن التوزيعات الضغطية على سطح الأرض وطبقات الجو العليا هى التى تؤكد استقرار الطقس بشكل كبير.

وأضاف شاهين، في تصريحات تلفزيونية أن بداية شهر يناير كانت أقوى خلال السنوات الماضية، حيث تنخفض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، لكن حاليا وبسبب التغيرات المناخية العاليمة أصبح البرودة ودرجات الحرارة أقل من الأعوام السابقة.

وتباع: "ليست فقط التي شهدت تأخر في البرودة، لكن معظم دول الشرق الأوسط وهذا نتيحة التغيرات المناخية التي تاثر على العالم أجمع".

وأشار شاهين إلى أن الشبورة الكثيفة أصبحت طويلة وهي لا تزال مستمرة وسببها الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية إلى جانب وجود كميات كبيرة من نسب الرطوبة وهدوء الرياح.

وأكد شاهين أنه لن يحدث انخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، ومن المنتظر انخفاضها الخميس المقبل إلى 20 درجة على القاهرة.

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