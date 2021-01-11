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باكستان تسجل 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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باكستان تسجل 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا باكستان تسجل 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:24 ص الإثنين 11 يناير 2021

إسلام آباد - (أ ش أ):
سجلت باكستان 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 504 آلاف و293 شخصا.
وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة في باكستان - حسبما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 32 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و676 وفاة.
وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفع تراكمي المتعافين إلى 458 ألفا و371 شخصا.

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