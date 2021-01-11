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منتخب الأرجنتين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في

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منتخب الأرجنتين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم منتخب الأرجنتين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في

مصراوي Masrawy

06:33 ص الإثنين 11 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الاثنين، منتخب الأرجنتين لكرة اليد على الطائرة التركية، للمشاركة في منافسات بطولة لكرة اليد، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل وحتى 31 يناير الجاري، والتي يشارك فيها 32 منتخبا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار : وصلت بعثة الأرجنتيني وعددهم 26 راكبا على متن الطائرة التركية، رحلة رقم 692، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول البعثة تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة.

وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار ، وذلك فور نزول المنتخب الأرجنتيني من الطائرة ، وتم خروجهم من المطار داخل الاتوبيس المعقمة وفقا الإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة .

وكان قد وصل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية 60 شخصية من مختلف الجنسيات تابعين للحكام، شركات البث ، والاتحاد الدولي لكرة اليد، وكذلك متخصصين للكشف علي المنشطات، وقامت سلطات المطار باستقبالهم، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بصالة 4 المخصصة للبطولة، وذلك تحت اشراف الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وتم عمل مسحات طبية لكل الشخصيات والوفود التي وصلت المطار .

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