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كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا

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كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

03:45 ص الإثنين 11 يناير 2021

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 451 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 69114.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية شهدت 15 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1140، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس في البلاد إلى 52552 بعد شفاء 2143 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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