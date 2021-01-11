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وفاة رئيس تمريض العزل الصحي بمدينة بلطيم

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وفاة رئيس تمريض العزل الصحي بمدينة بلطيم وفاة رئيس تمريض العزل الصحي بمدينة بلطيم

مصراوي Masrawy

03:37 ص الإثنين 11 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:
توفيت "صباح مصطفى" رئيسة تمريض مستشفى بلطيم للعزل الصحي، متاثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى.
وكان الاطباء، واعضاء التمريض يلقبونها بـ"المقاتلة"، لمكافحتها في العمل من أجل محاربة من خلال علاج المصابين، منذ تحويل المستشفى إلى عزل صحي.
وكشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ أن رئيسة تمريض مستشفى بلطيم للعزل الصحي، أصيبت أثناء عملها بفيروس كورونا، ونظرًا لخطورة وشدة حالتها، جرى إيداعها بقسم العناية المركزة بالمستشفى التي كانت تعمل به لتتلقى العلاج فيه، ولفظت أنفاسها الأخيرة فيه بعد سوء حالتها.

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