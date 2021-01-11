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إيناس الدغيدي: أصبت بإغماء وسقطت في الحمام بعد إصابتي بكورونا ()

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إيناس الدغيدي: أصبت بإغماء وسقطت في الحمام بعد إصابتي بكورونا (فيديو) إيناس الدغيدي: أصبت بإغماء وسقطت في الحمام بعد إصابتي بكورونا ()

مصراوي Masrawy

03:01 ص الإثنين 11 يناير 2021

كتب- عبد الفتاح العجمي

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها تعرضت لإصابة قوية بكورونا قبل تعافيها من الفيروس المستجد، قائلة: "كورونا جتلي ثقيلة جدا وأغمى عليّا في الحمام، وفي اليوم الثاني كنت تعبانة جدا، وكلمت المعمل يعملي تحليل والمسحة طلعت إيجابية".

وأضافت "الدغيدي" في لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أنها "عانيت من إصابة ثقيلة بدأت بإغماء في الحمام، وأصبت بكورونا مع يسرا وثلاثة آخرين في نفس اليوم".

واصلت: "تابعت مع الطبيب منذ اليوم الأول لإصابتها"، لافتة إلى أن "يسرا أصيبت معها في نفس التوقيت إلا أن يسرا هاجمها الوباء أكثر في الرئة لأنها تعاني من حساسية الصدر".

وتابعت: "كورونا أصابني في المعدة، وكل شخص حالته مختلفة، وكنت بأخذ فيتامينات كتير"، مؤكدة أنها خلال فترة إصابتها تعرضت للكثير من الشائعات هي ويسرا وشماتة في المرض ولكن بعد خمس أيام استقرت حالتها وبدأت في التعافي.

كورونا.. لحظة بلحظة

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