"ذا لاين" مدينة "الإنسان" بلا ضوضاء ولا سيارات ولا ازدحام.. هكذا يكون الذكاء

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سينطلق تطويرها في الربع الأول من 2021 وتعد ثورة حضارية غير مسبوقة

في الوقت الذي تسير فيه السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030م بشكل يشمل جميع مناحي الحياة، يفاجئك عراب الرؤية بمشاريع قد تتوقعها في المستقبل البعيد، ولكنها في الحقيقة في متناول يديك، وستراها عما قريب؛ لأن هدف سموه أبعد مما أعلن.

إن مشروع المدن الذكية "ذا لاين" في نيوم، الذي سيبدأ تطويره في الربع الأول من 2021، يؤكد تسارع عمليات البناء والإنجاز في مدينة المستقبل التي تشكل أحد أبرز مشروعات رؤية 2030؛ ليكون محورها الإنسان وسعادته وصحته؛ إذ ستضم المدينة الجديدة مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث. وليس ذلك فحسب، بل هي خالية من المركبات والازدحام، وتأتي استجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني، التي ستخلف كوارث إنسانية وطبيعية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه عالميًّا.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي، من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال سعودي (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

وستعيد مدينة "ذا لاين" تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات، يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عامًا؛ ما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى مرافق الخدمات الأساسية كافة، بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، إضافة إلى المساحات الخضراء، في غضون 5 دقائق سيرًا على الأقدام.

وستجعل حلول المواصلات فائقة السرعة التنقل أسهل؛ إذ من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في "ذا لاين" 20 دقيقة فقط؛ ما سيوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان.

وتمنح مدينة "ذا لاين" للحياة على الأرض معنى جديدًا، وتعكس نهجًا لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة؛ إذ ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100 %، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.

وسيبدأ تطوير "ذا لاين" خلال الربع الأول من عام 2021م، وستشكل جزءًا مهمًّا من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.

ويعد مشروع نيوم أحد المشاريع العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.