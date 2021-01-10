أخبار عاجلة

16 وفاة و 1075 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"محلي شقراء" يعقد اجتماعه الثاني ويناقش ترميم قصر السبيعي وتوسعة المستشفى -
17,246 إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا.. واليونان تسجل 599 حالة -
"الهلال الأحمر": 4 مخاطر تنتج عن ملاحقة سيارات الإسعاف.. والغرامة 900 ريال -
"إصابات كورونا ".. 813 إصابة جديدة في بنغلاديش و605 بميانمار و271 في تايلاند -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
اللون الأسود سيد الموقف.. آثار حريق مخبز في البدرشين (صور) -
منتخب البحرين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم -
وصول 162 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى إسرائيل -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأوقاف تهدي إندونيسيا 200 نسخة مترجمة من معاني القرآن الكريم

Print
الأوقاف تهدي إندونيسيا 200 نسخة مترجمة من معاني القرآن الكريم الأوقاف تهدي إندونيسيا 200 نسخة مترجمة من معاني القرآن الكريم

مصراوي Masrawy

10:44 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أهدت وزارة الأوقاف، الأحد، سفارة دولة إندونيسيا بالقاهرة عدد 200 نسخة من معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإندونيسية ، لتوزيعها على الجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية بدولة إندونيسيا،.

كما أهدت الأوقاف، 75 طالبًا أندونيسيًّا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين في الأزهر نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الأندونيسية.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم، وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية