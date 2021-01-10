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وزيرا خارجية وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

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وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي وزيرا خارجية وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

مصراوي Masrawy

11:00 م الأحد 10 يناير 2021

- (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في محافظة العُلا اليوم الأحد، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، سبل تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

كما جرى، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" استعراض النتائج والحلول التي قدمتها رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين للعام 2020، والتنسيق مع الدول الأعضاء لاستكمالها وتعزيزها خلال رئاسة إيطاليا المقبلة للمجموعة في العام الحالي 2021.

ثم وقع الوزيران مشروع مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في البلدين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين الصديقين.

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