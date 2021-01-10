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مفوضية حقوق الإنسان العراقية تدين الانفلات الأمني في الناصرية

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مفوضية حقوق الإنسان العراقية تدين الانفلات الأمني في الناصرية مفوضية حقوق الإنسان العراقية تدين الانفلات الأمني في الناصرية

مصراوي Masrawy

10:59 م الأحد 10 يناير 2021

بغداد - (د ب أ)

أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في بيان مساء اليوم الأحد، حالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار التي تسببت بمقتل أحد عناصر القوات الأمنية وإصابة 111من المتظاهرين والقوات الأمنية من جراء إستخدام الرصاص الحي والحجارة والأدوات الجارحة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر البيان" المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تدين حالة الانفلات الأمني التي تشهدها محافظة ذي قار، التي أدت بدورها لتفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وكان نتيجته إستشهاد أحد أفراد القوات الأمنية واصابة 111 من المتظاهرين والقوات الامنية، بسبب إستخدام الرصاص الحي والحجارة والأدوات الجارحة".

وحذرت المفوضية من "استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وعدم قيام والمؤسسة الأمنية والمتظاهرين في حفظ الأمن والأمان، سيؤدي بالنتيجة الى استمرار الفوضى وسقوط الضحايا".

وجددت المفوضية دعوتها لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وإيقاف الانفلات الامني فيها.

تشهد مدينة الناصرية بشكل شبه يومي أضطرابات أمنية للمطالبة بحل مشاكل المدينة الخدمية وتوفير فرص عمل لأبنائها.

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مصراوي Masrawy

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