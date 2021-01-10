الرئيس التشيكي يطلب مساعدة إسرائيل على صعيد التلقيح

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براغ - (أ ف ب)

أعلن الرئيس التشيكي، الاحد أنه طلب من إسرائيل أن تتقاسم وبلاده خبرتها على صعيد التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وخصوصًا أن عدد الإصابات بالفيروس في تشيكيا هو بين الأعلى في العالم.

وتظاهر الآلاف في وسط براغ رفضا لحملة التلقيح القائمة وللقيود الحكومية المشددة الهادفة إلى الحد من تفشي الوباء.

وفي مقابلة مع صحيفة بليسك، قال الرئيس ميلوش زيمان أنه طلب أخيرا من نظيره الاسرائيلي رؤوفين ريفلين "المساعدة في تنظيم حملة التلقيح لأن اسرائيل تقوم بعمل مثالي في هذا الصدد".

وتلقى نحو مليون ونصف مليون شخص حتى الآن اللقاح في إسرائيل، بوتيرة اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنها الاسرع في العالم، مع السعي إلى تلقيح جميع الاسرائيليين ممن تجاوزوا ستة عشر عامًا بحلول مارس.

واضاف زيمان الذي تربطه علاقات وثيقة باسرائيل، "آمل أن يأتي خبراء اسرائيليون الى هنا ونتشارك خبرتهم".

وبدأت جمهورية تشيكيا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 بعيد عيد الميلاد، وكان رئيس الوزراء الشعبوي اندريه بابيش أول من تلقى اللقاح.

وتظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص الاحد في شوارع براغ هاتفين "لسنا قطيعا" و"لا للتلقيح" و"لنفتح تشيكيا". وأفادت فرانس برس أن عددا ضئيلا منهم كان يضع الكمامات مع عدم التزامهم التباعد الاجتماعي.

وأكد هؤلاء أن القيود الحكومية لم تحل دون ازدياد الاصابات، فضلا عن الأضرار الجسيمة التي ألحقتها بالاقتصاد.

ويناهز عدد سكان تشيكيا 10,7 ملايين نسمة. أحصت السلطات الصحية حتى الآن أكثر من 830 الف إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بينها أكثر من 13 ألف وفاة. وتجاوز عدد الإصابات اليومية هذا الاسبوع مرتين عتبة 17 ألف حالة.