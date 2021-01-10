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البيت الأبيض ينكس العلم حدادًا على مقتل شرطي في أحداث الكونجرس ()

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البيت الأبيض ينكس العلم حدادًا على مقتل شرطي في أحداث الكونجرس (فيديو) البيت الأبيض ينكس العلم حدادًا على مقتل شرطي في أحداث الكونجرس ()

مصراوي Masrawy

10:54 م الأحد 10 يناير 2021

وكالات

نكس البيت الأبيض، أعلامه مساء الأحد، حدادًا على وفاة شرطي خلال أعمال الشغب التي شهدها الكونجرس الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت العربية.

ونظمت في وقت سابق، مراسم تشييع الشرطي الذي قتل خلال اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، لمبنى الكونجرس تزامنًا مع جلسة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز بها جو بايدن في نوفمبر الماضي.


وتوفي أربعة أشخاص في أحداث اقتحام مبنى الكونجرس، بينهم امرأة قتلت برصاص رجال الأمن.

وأكد مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية، فتح تحقيق فدرالي بشأن وفاة ضابط شرطة الكونجرس، برايان سيكنيك، بعد مشاركته في وقف هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول.

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