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الشركة المتحدة و"الوطنية للإعلام" يتفقان على تطوير محتوى "أون تايم سبورتس"

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الشركة المتحدة و"الوطنية للإعلام" يتفقان على تطوير محتوى "أون تايم سبورتس" الشركة المتحدة و"الوطنية للإعلام" يتفقان على تطوير محتوى "أون تايم سبورتس"

مصراوي Masrawy

10:38 م الأحد 10 يناير 2021

(مصراوي):

أعلنت إدارة قنوات "أون تايم سبورتس" تنفيذ خطة لتطوير محتوى القنوات في ضوء إطلاق القناة الجديدة "3" والتي ستنقل بطولة العالم لكرة اليد، والتي ستبدأ خلال أيام وسيكون بها مجموعة مميزة من البرامج التي تغطي الرياضات المختلفة.

والمعروف أن قنوات "أون تايم سبورتس" تمثل جزء من اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والتي بمقتضاها تقدم قنوات "أون تايم سبورتس" محتوى رياضي مميز، وبإمكانيات تقنية هي الأفضل سواء في نقل المباريات الرياضية المختلفة أو الحصول على حقوق رياضية مهمة، ولاسيما ما يخص منتخباتنا القومية والفرق الرياضية المختلفة التي تمثل في المحافل الدولية.

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