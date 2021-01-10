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السياحة تعقد أول اجتماع بين لجنتي الترويج والمعارض الخارجية والفعاليات

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السياحة تعقد أول اجتماع بين لجنتي الترويج والمعارض الخارجية والفعاليات السياحة تعقد أول اجتماع بين لجنتي الترويج والمعارض الخارجية والفعاليات

مصراوي Masrawy

10:33 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً، لأول مرة، مع أعضاء لجنتي الترويج والمعارض الخارجية، والفعاليات والأحداث الداخلية، وذلك نظراً لما تتطلبه المرحلة الحالية من أعمال للترويج للسياحة المصرية داخلياً وخارجياً، ولا سيما مع إطلاق "مبادرة شتي في " لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وفي ظل الاستعداد للترويج للسياحة العربية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بالتزامن، مع تعاقد الوزارة مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية، استعداداً للموسم السياحي المقبل.

وأكد الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، على الدور الكبير الذي تقوم به هاتين اللجنتين في الترويج للسياحة المصرية داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أهمية تضافر هذه الجهود بما يساهم في إبراز المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي تتمتع بها مصر.

وناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات ذات الصلة ومنها تطوير وإثراء الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وجعله أكثر جذبا للمتصفحين مما يعمل تشجيع السائحين علي زيارة مصر والاستمتاع بمقاصدها السياحية المختلفة.

واستعراض الاجتماع، محاور الحملة الترويحية لمبادرة "شتي في مصر" علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أطلقتها الوزارة مع وزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وسيتم تفعيلها في الفترة ما بين 15 يناير الجاري وحتى 28 فبراير 2021، من خلال منح تخفيض على تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم، بسعر موحد يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات والوجبات، كما منح المجلس لأعلى للآثار تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

كما تطرق الاجتماع إلى كيفية استغلال استضافة مصر للنسخة ال 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، في الترويج السياحي لمصر عن طريق تسليط الضوء علي المقاصد السياحية المختلفة بها، وعرض مجموعة من الأفلام الترويحية لمصر على شاشات العرض المختلفة.

وتناول الحديث أيضا خطة الوزارة لاستضافة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع دول العالم لزيارة مصر، حيث أنه من المقرر أن تقوم الوزارة باستضافة بعض منهم خلال شهر يناير الجاري.

كما تناول الاجتماع مناقشة محاور الحملة الترويحية التي سيتم اطلاقها لتنشيط حركة السياحة العربية في إبريل المقبل ومع حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك الحملة الترويجية الدولية، حيث أنه من المقرر أن تقوم الوزارة في نهاية شهر يناير الجاري بالتعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ في يوليو المقبل، حيث أن ما يميز هذه الحملة عن الحملات السابقة، أنها ستعمل على الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة مع مراعاة ظروف أزمة جائحة المستجد في إطار تطبيق ضوابط السلامة الصحية وصياغة رسائل إعلامية مناسبة لبث رسائل طمأنة وتشجيع السائحين على السفر وزيارة مصر، حيث أن آخر حملة ترويجية متكاملة انتهت عام 2018.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد أصدر قرارين بتشكيل "لجنة الفاعليات والأحداث الداخلية"، وتشكيل "لجنة الترويج والمعارض الخارجية"، برئاسة المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية بعض الخبراء والمسئولين ذات الصلة من خارج الوزارة من القطاع السياحي وخبراء التسويق وأساتذة الجامعات.

تعرف على أبرز ثلاث حملات ترويجية دولية متكاملة أطلقتها الوزارة خلال الأعوام السابقة:

- حملة ترويجية متكاملة 2005-2008 من خلال شركة DDB
• شعار الحملة الدولية: Egypt Nothing Compares!
• شعار الحملة الموجهة للأسواق العربية: نورت مصر

-حملة ترويجية متكاملة 2009- 2012 من خلال شركة JWT
• شعار الحملة الدولية: EGYPT where it all begins
• شعار الحملة الموجهة للأسواق العربية: مصر بداية الحكاية.

-حملة ترويجية متكاملة 2015- 2018 من خلال شركة JWT
• شعار الحملة الدولية: THIS IS EGYPT
• شعار الحملة الموجهة للأسواق العربية: هي دي مصر

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