أخبار عاجلة

16 وفاة و 1075 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"محلي شقراء" يعقد اجتماعه الثاني ويناقش ترميم قصر السبيعي وتوسعة المستشفى -
17,246 إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا.. واليونان تسجل 599 حالة -
"الهلال الأحمر": 4 مخاطر تنتج عن ملاحقة سيارات الإسعاف.. والغرامة 900 ريال -
"إصابات كورونا ".. 813 إصابة جديدة في بنغلاديش و605 بميانمار و271 في تايلاند -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
اللون الأسود سيد الموقف.. آثار حريق مخبز في البدرشين (صور) -
منتخب البحرين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم -
وصول 162 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى إسرائيل -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وفاة عميد طب الأزهر السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

Print
وفاة عميد طب الأزهر السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وفاة عميد طب الأزهر السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

10:31 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

توفى الدكتور إسحاق عبدالعال عميد كلية طب جامعة الأزهر السابق، ومدير عام مستشفيات جامعة الأزهر، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر في الجامعة إنه كان محتجزًا في مستشفى الدعاة، نتيجة إصابته بكورونا، وتدهورت حالته الصحية أثناء وجوده على أجهزة التنفس الصناعي.

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- الدكتور إسحاق عبدالعال، عميد الكلية الأسبق، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية