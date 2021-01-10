الموافقة على تسجيل قبتي "العتريس" و"العيدروس" ضمن عداد الآثار الإسلامية

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار في جلسته الأخيرة، على تسجيل قبتي العتريس والعيدروس بواجهة مسجد السيدة زينب بالقاهرة في عداد الآثار الإسلامية.

وأوضح الدكتور أسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تسجيل القبتين لطرازهما المعماري الفريد والمتبع في إقامة الأضرحة المفتوحة المزدوجة.

وحول القبتين قال طلعت إن الأمير عبدالرحمن كتخدا امر بإنشائهما ضمن عمارته للجامع عام ١١٧٣هـ / ١٧٧٤م، حيث كانت قبورهم عبارة عن شواهد قبور فقط وتم تجديد المسجد والقباب في عهد الخديوي سعيد عام ١٢٧٦ هجرية طبقًا للنص الكتابي على واجهة القبتين.

وأشار إلى أن العتريس هو السيد محمد القرشي المعروف بالعتريس ابن السيد عز الدين أبي المجد عبدالعزيز القرشي ابن السيد قريش بن محمد الناجي بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين، وكان معيدًا بالمشهد الزينبى، وتوفى في آواخر القرن السابع الهجري.

أما العيدروس فهو أبو المراحم وجيه الدين عبد الرحمن العيدروس التريمي ابن السيد مصطفى بن شيخ بن علي زين العابدين بن عبدالله بن شيخ بن القطب سيد عبدالله العيدروس بن أبي بكر السكران بن الإمام الشيخ عبدالرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن محمد بن عيسى النقيب بن محمد ابن السيد علي العريضي بن الإمام جعفر الصادق بن السيد محمد الباقر ابن علي زين العابدين بن الإمام أبي عبدالله الحسين –رضى الله عنهم-من تريم من بلاد اليمن، وكان أحد الأعلام الأفاضل.