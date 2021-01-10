قرقاش: مشكلتنا مع تركيا هي سياستها تجاه الإخوان ودعمها لهم

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مصراوي Masrawy

وكالات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إن بلاده تريد علاقات طبيعية تحترم السيادة مع تركيا.

وتابع قرقاش، في لقاء على فضائية "العين الإخبارية" مساء الأحد، أن مشكلتنا مع تركيا هي سياستها تجاه المحيط العربي وهناك تحسس كبير في المنطقة من دور الإخوان المسلمين وتحريضهم.

وأشار إلى أن اتفاق العلا يعيد تأكيد الحد الأدنى في مسألة التدخل في السيادة والنظر لأي تهديد خارجي، مؤكدًا أنه كان هناك تنسيق كامل بين أبوظبي والقاهرة والرياض بشأن اتفاق العلا.