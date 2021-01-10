أخبار عاجلة

"محلي شقراء" يعقد اجتماعه الثاني ويناقش ترميم قصر السبيعي وتوسعة المستشفى -
17,246 إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا.. واليونان تسجل 599 حالة -
"الهلال الأحمر": 4 مخاطر تنتج عن ملاحقة سيارات الإسعاف.. والغرامة 900 ريال -
"إصابات كورونا ".. 813 إصابة جديدة في بنغلاديش و605 بميانمار و271 في تايلاند -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
اللون الأسود سيد الموقف.. آثار حريق مخبز في البدرشين (صور) -
منتخب البحرين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم -
وصول 162 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى إسرائيل -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قرقاش: مشكلتنا مع تركيا هي سياستها تجاه الإخوان ودعمها لهم

Print
قرقاش: مشكلتنا مع تركيا هي سياستها تجاه الإخوان ودعمها لهم قرقاش: مشكلتنا مع تركيا هي سياستها تجاه الإخوان ودعمها لهم

مصراوي Masrawy

10:39 م الأحد 10 يناير 2021

وكالات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إن بلاده تريد علاقات طبيعية تحترم السيادة مع تركيا.

وتابع قرقاش، في لقاء على فضائية "العين " مساء الأحد، أن مشكلتنا مع تركيا هي سياستها تجاه المحيط العربي وهناك تحسس كبير في المنطقة من دور الإخوان المسلمين وتحريضهم.

وأشار إلى أن اتفاق العلا يعيد تأكيد الحد الأدنى في مسألة التدخل في السيادة والنظر لأي تهديد خارجي، مؤكدًا أنه كان هناك تنسيق كامل بين أبوظبي والقاهرة والرياض بشأن اتفاق العلا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية