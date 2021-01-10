قرقاش: اتفاق العلا صفحة جديدة وإنهاء الخلاف الخليجي

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مصراوي Masrawy

وكالات

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إن اتفاق العلا صفحة جديدة وإنهاء الخلاف وهو يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الخليجية.

وتابع قرقاش، في لقاء على فضائية "العين الإخبارية" مساء الأحد، أن شعوب الخليج تريد المصالحة وقلب صفحة الخلاف، مؤكدًا على أننا سنشهد عودة القاطرة الخليجية لزخمها المعتاد.

وأكد أنهم يحاولون تعزيز العمل الخليجي بطوي صفحة الخلاف وبناء الثقة، مشيرًا إلى أن هناك مسائل تحتاج للتعاون من دول الخليج لاجتياز تداعيات الأزمة.

وأكد على أن الولايات المتحدة والكويت انخرطتا في ملف المصالحة منذ البداية.

وقال قرقاش: "رأينا في فتح الأجواء مع قطر خطوة إيجابية بصفته عامل بناء للثقة" مضيفًا: " ليس في مصلحة الدول الأربعة وقطر العودة للأزمة مجددًا".