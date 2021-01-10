أخبار عاجلة

"محلي شقراء" يعقد اجتماعه الثاني ويناقش ترميم قصر السبيعي وتوسعة المستشفى -
17,246 إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا.. واليونان تسجل 599 حالة -
"الهلال الأحمر": 4 مخاطر تنتج عن ملاحقة سيارات الإسعاف.. والغرامة 900 ريال -
"إصابات كورونا ".. 813 إصابة جديدة في بنغلاديش و605 بميانمار و271 في تايلاند -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
اللون الأسود سيد الموقف.. آثار حريق مخبز في البدرشين (صور) -
منتخب البحرين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم -
وصول 162 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى إسرائيل -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قرقاش: اتفاق العلا صفحة جديدة وإنهاء الخلاف الخليجي

Print
قرقاش: اتفاق العلا صفحة جديدة وإنهاء الخلاف الخليجي قرقاش: اتفاق العلا صفحة جديدة وإنهاء الخلاف الخليجي

مصراوي Masrawy

10:34 م الأحد 10 يناير 2021

وكالات

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إن اتفاق العلا صفحة جديدة وإنهاء الخلاف وهو يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الخليجية.

وتابع قرقاش، في لقاء على فضائية "العين " مساء الأحد، أن شعوب الخليج تريد المصالحة وقلب صفحة الخلاف، مؤكدًا على أننا سنشهد عودة القاطرة الخليجية لزخمها المعتاد.

وأكد أنهم يحاولون تعزيز العمل الخليجي بطوي صفحة الخلاف وبناء الثقة، مشيرًا إلى أن هناك مسائل تحتاج للتعاون من دول الخليج لاجتياز تداعيات الأزمة.

وأكد على أن الولايات المتحدة والكويت انخرطتا في ملف المصالحة منذ البداية.

وقال قرقاش: "رأينا في فتح الأجواء مع قطر خطوة إيجابية بصفته عامل بناء للثقة" مضيفًا: " ليس في مصلحة الدول الأربعة وقطر العودة للأزمة مجددًا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية