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إيران: سنتحفظ على ناقلة النفط كورية جنوبية لحين صدور قرار قضائي

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إيران: سنتحفظ على ناقلة النفط كورية جنوبية لحين صدور قرار قضائي إيران: سنتحفظ على ناقلة النفط كورية جنوبية لحين صدور قرار قضائي

مصراوي Masrawy

10:20 م الأحد 10 يناير 2021

طهران - (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية التي احتجزتها إيران هذا الشهر في الخليج لن تتجه إلى أي مكان قبل صدور قرار من محكمة إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن عراقجي، قوله: "لا ينبغي على سول أن تسيّس القضية وعليها أن تنتظر حتى يكتمل التحقيق الفعلي في القضية من قبل القضاء الإيراني".

وذكر عراقجي خلال اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي تشوي جونج كون في طهران إنه تم احتجاز الناقلة لأنها كانت تسرب النفط وتلوث الخليج، وبالتالي فإن القضية ليست سياسية ولكنها فنية.

وقال مسؤولون إيرانيون، من بينهم عراقجي، إن الناقلة لا علاقة لها بالحسابات المصرفية الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية، إلا أنه قال إن ذلك الأمر يزيد من التوترات.

وبحسب طهران، هناك ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار في الحسابات المجمدة.

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