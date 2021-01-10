محافظ المنيا يحيل رئيس حي جنوب سمالوط للتحقيق

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المنيا - محمد النادي:

أحال محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الأحد، كل من رئيس حي جنوب سمالوط وفني التنظيم بالحي، للشؤون القانونية للتحقيق بسبب التقاعس في تنفيذ المهام الموكلة إليهما وعدم مواجهة أعمال البناء، والتي شرع الأهالي فيها بالطريق الدائري بمركز سمالوط.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، أجراها المحافظ اليوم لمتابعة مستوى عددًا من الخدمات بمركز سمالوط، رافقه فيها المهندس محمد سيد رئيس المركز.

وأصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء، ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

تابع القاضي الإصلاحات الجاري تنفيذها في خط الصرف الصحي بشارع الصفصافة، والذي تسبب في انقطاع المياه عن مدينة سمالوط، إذ وجّه المحافظ بالإسراع في انجاز الأعمال ورد الشيء لأصله، وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرع شركة مياه الشرب بسمالوط، والوحدة المحلية، مع تحديد وتوضيح مسار الخط لتجنب أي عطل، وحتى يتسنى للشركة المنفذة لأعمال الرصف استكمال الأعمال من رصف وتمهيد للشارع لخدمة الأهالي.