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وزير خارجية إلمانيا يصل إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الرباعي

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وزير خارجية إلمانيا يصل إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الرباعي وزير خارجية إلمانيا يصل إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الرباعي

مصراوي Masrawy

10:14 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، في زيارة للبلاد تستغرق يومين، يشارك خلالها في الاجتماع الوزاري الرباعي في إطار مجموعة ميونخ، الذي يضم وزراء خارجية والأردن وألمانيا وفرنسا، لاستكمال الجهود المستهدفة لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، إن هايكو والوفد المرافق وصلوا على متن طائرة خاصة، وأنهيت إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار، وكان في استقبالهم عدد من العاملين بالسفارة الإلمانية بالقاهرة ومسئولين بوزارة الخارجية.

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