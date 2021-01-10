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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، وفدًا إعلاميًا ضم 26 إعلاميًا من مختلف الجنسيات، للمشاركة في تغطية بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر من 13 إلى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوفد الإعلامي وصل على طائرة لوفتهانزا، وقام فريق من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة، بإنهاء إجراءات وصول الوفد الإعلامي، وتم فحصهم طبيًا وعمل المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسبن مدير الحجر الصحي بالمطار.

كما وصل مطار الفترة الدولي على مدار اليوم 60 شخصية من مختلف الجنسيات، واستقبلتهم سلطات المطار وأنهت إجراءات وصولهم بصالة 4 المخصصة للبطولة، تحت إشراف الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وتم عمل مسحات طبية لكل الشخصيات والوفود التي وصلت المطار.​