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وفد إعلامي يصل إلى القاهرة للمشاركة في تغطية لليد

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وفد إعلامي يصل إلى القاهرة للمشاركة في تغطية كأس العالم لليد وفد إعلامي يصل إلى القاهرة للمشاركة في تغطية لليد

مصراوي Masrawy

10:08 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، وفدًا إعلاميًا ضم 26 إعلاميًا من مختلف الجنسيات، للمشاركة في تغطية بطولة لكرة اليد للرجال المقامة في من 13 إلى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوفد الإعلامي وصل على طائرة لوفتهانزا، وقام فريق من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة، بإنهاء إجراءات وصول الوفد الإعلامي، وتم فحصهم طبيًا وعمل المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسبن مدير الحجر الصحي بالمطار.

كما وصل مطار الفترة الدولي على مدار اليوم 60 شخصية من مختلف الجنسيات، واستقبلتهم سلطات المطار وأنهت إجراءات وصولهم بصالة 4 المخصصة للبطولة، تحت إشراف الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وتم عمل مسحات طبية لكل الشخصيات والوفود التي وصلت المطار.​

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