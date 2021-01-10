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شاهد .. البرد يكسو "شفا الطائف" باللون الأبيض

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مع استمرار هطول الأمطار لليوم الرابع على التوالي

شاهد .. البرد يكسو

تصوير: ماجد عسيري

هطلت مساء اليوم أمطارٌ غزيرة على مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف ، وكانت مصحوبة بزخات من البرد الذي تساقط على المركز وعلى طريق الشفا الطائف.

وأدى هطول الأمطار التي هطلت بعد صلاة عشاء اليوم إلى جريان عددٍ من الشعاب بالشفا، بينما كان الأهالي يتنزهون ويستمتعون بالأجواء الجميلة بعد استمرار هطول الأمطار لليوم الرابع على التوالي على الشفا فيما شهدت محافظة الطائف هطول أمطار خفيفة خصوصًا على شمال المحافظة وسط تدني درجات الحرارة.

شاهد .. البرد يكسو

شاهد .. البرد يكسو

شاهد .. البرد يكسو

شاهد .. البرد يكسو

شاهد .. البرد يكسو

شاهد .. البرد يكسو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية